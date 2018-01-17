У США впав метеорит, спричинивши землетрус (відео)

Невеликий метеорит впав неподалік від американського міста Детройта. Про це Національна метеорологічна служба США повідомила в Twitter.

Відомство проаналізувало отримані дані й може підтвердити, що спалах і вибух були не громом або блискавкою, найімовірніше, вони були викликані падінням метеорита.

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Спалах зафіксували й камери. На опублікованих у мережі відео видно, як в небі вибухає об'єкт, що світиться.

Факт падіння підтверджує й Геологічна служба США. Відомо, що об'єкт впав за 8 кілометрів від Нью-Хевена, що на сході від Детройта. Після падіння стався землетрус магнітудою 2,0.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash boom and was NOT run or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx — NWS Detroit (@NWSDetroit) January 17, 2018

Як повідомляв УНІАН, жителі Лапландії і Північної Норвегії спостерігали в небі, імовірно, падіння метеорита.