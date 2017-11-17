Вогняна куля: у небі над Лапландією помітили величезний метеорит (відео)

Жителі Лапландії і Північної Норвегії в четвер ввечері спостерігали в небі, імовірно, падіння метеорита. Про це повідомляє Yle.

На думку фахівців, це був метеор, який пролетів в атмосфері Землі на висоті 150-200 кілометрів.

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"Це, ймовірно, був метеор – велика глиба. Те, звідки він прилетів і чи знали про нього заздалегідь, невідомо. З іншого боку, мова може йти також про виготовлений людиною прилад, наприклад, уламок супутника", - говорить доцент космічної фізики обсерваторії геофізики Соданкюля при університеті Оулу Юрки Маннінен.

Деякі жителі Лапландії чули гучний звук, схожий на вибух. За словами Маннінена, причиною цього могло бути те, що метеор летів з надзвуковою швидкістю.

У той же час в соцмережах повідомляють, що в Мурманській області Російської Федерації теж помітили метеорит.

Раніше повідомлялося, що в Канаді впав величезний метеорит.