Солодке шкодить кровоносній системі - вчені

Про вельми неоднозначний вплив солодких продуктів на організм відомо давно. Вчені з усього світу намагаються зрозуміти, як саме солодощі впливають на наш організм.

Зараз свою лепту внесли данські дослідники з Копенгагенського університету, пише Naked Science.

В експерименті взяли участь дванадцять здорових чоловіків. Протягом двох тижнів вони щодня вживали 225 грамів цукру. На початку та в кінці експерименту дослідники заміряли показники кровопостачання ніг піддослідних.

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Результати виявилися більш ніж показовими. Після щоденного вживання цукру надходження крові в нижні кінцівки зменшилося на 17%. Вимірювання проводилися, коли добровольці сідали на стілець і піднімали ногу. Самі вчені вважають, що це тільки вершина айсберга, і вживання цукру навіть у, здавалося б, відносно невеликих кількостях здатне вкрай негативно позначитися на роботу таких важливих органів, як серце і мозок.

"Пів-літра коли час від часу не заподіють вам ніякої шкоди, якщо ви їсте здорову їжу і дотримуєтеся збалансованої дієти", - говорить один із авторів дослідження, професор Юлва Hellsten.

Дослідник порівнює стан кровоносної системи у чоловіків, які вживали цукор під час експерименту, із показниками 65-річного чоловіка.

На відновлення функцій організму піддослідних пішло два тижні, це, в свою чергу, дає надію на те, що нормалізація харчування може допомогти мільйонам людей, які страждають від цілого ряду серйозних захворювань.