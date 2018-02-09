У США у чоловіка прямо у вусі задимівся навушник Apple, а потім вибухнув - ЗМІ

Компанія пообіцяла провести розслідування першого випадку мимовільного вибуху Apple AirPods.

У американця вибухнув один із бездротових навушників Apple AirPods. Компанія пообіцяла провести розслідування і розібратися в причинах інциденту.

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Як повідомляє Mashable, за словами мешканця американського штату Флорида Джейсона Колона, він займався спортом у фітнес-клубі, коли його правий навушник, в якому грала музика, задимівся. Чоловік витягнув його з вуха, залишив на тренажері і вирішив звернутися за допомогою до адміністратора. Коли він повернувся, пристрій вже вибухнуd. Колон стверджує, що на навушнику залишилися сліди загоряння.

Як повідомляв УНІАН, раніше Apple почала розслідування здуття акумуляторів в iPhone 8 Plus.