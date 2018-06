Психологи пояснили, чому люди довіряють незнайомцям

Під час експериментів у людей були задіяні одні й ті ж ділянки мозку.

Команда психологів із Нью-Йоркського університету з'ясувала, що люди довіряють або не довіряють незнайомцям в залежності від їх подібності до вже знайомих їм людей.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає газета.ру.

У першій частині дослідження 91 доброволець повинен був вирішити, кому з гіпотетичних партнерів, представлених в експерименті фотографіями, він довірив би свої гроші. За умовами експерименту, передана партнеру сума збільшувалася в чотири рази, і партнер міг розділити її з учасником, або привласнити всі гроші собі. Один із партнерів ділився грошима в 93% випадків, інший - у 60% і третій - лише у 7%.

У другій частині учасники отримували три нібито нових фотографії передбачуваних партнерів. Насправді, це були ті ж фото, але змінені за допомогою комп'ютерної графіки. І знову учасники експерименту повинні були вибрати, кому з партнерів довірити гроші. Вони виявилися більш схильні довіряти партнеру, який має схожість з тим, що на попередньому етапі чесно розділив з ними збільшену суму. Партнеру, схожому на того, який залишив всі гроші собі, учасники довіряли гроші рідше всього.

Також вчені проаналізували активність мозку учасників під час експерименту. І в першій, і в другій його частині були задіяні одні й ті ж області, зокрема, мигдалеподібне тіло, яке відіграє важливу роль у прийнятті рішень і емоційних реакціях.

"Як собака Павлова, у якої при звуці дзвінка починається слиновиділення, аналогічно реагує і на інші схожі звуки, так і ми використовуємо інформацію про моральні якості певних людей, щоб робити висновки про схожих на них незнайомців", - підсумовують автори роботи.