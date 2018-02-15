Сьогодні земляни спостерігатимуть перше у 2018 році сонячне затемнення (відео)
10:45, 15 лютого 2018Наука та IT
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Астрологи стверджують, що це дуже важливе сонячне затемнення, адже воно співпадає з початком нового року за східним календарем.
Сьогодні земляни спостерігатимуть перше у 2018 році сонячне затемнення
15 лютого о 22:52 за Києвом відбудеться перше у 2018 році сонячне затемнення. Воно є частковим – тінь Місяця закриє сонячний диск не повністю.
Астрологи стверджують, що це дуже важливе сонячне затемнення, адже воно співпадає з початком нового року за східним календарем. Небесне явище можна спостерігати у Південній Америці та Антарктиді.
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Українці його не побачать, але можуть відчути. У цей день варто поберегтися людям із захворюваннями серцево-судинної системи та гіпертонікам. Навіть здорова людина може відчувати слабкість та головний біль. Найбільш чутливі до сонячного затемнення Тельці, Леви, Скорпіони та Водолії.
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