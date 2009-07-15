Північнокорейські кібератаки виявилися британськими

Кібератаки на американські й південнокорейські сайти, швидше за все, вели британські хакери, передає AFP з посиланням на заяву влади в Сеулі.

IT-фахівці в`єтнамської компанії Bach Khoa Internetwork виявили, що атаки координувалися з сервера, розташованого у Великій Британії. Утім, вони не упевнені, що цей сервер є останнім в ланцюжку і не контролювався ще одним.

Сайти державних структур Сполучених Штатів і Південної Кореї зазнали серйозних кібератак на початку липня. Спочатку вважалося, що організаторами атак є північнокорейські хакери.

Пізніше аналіз з`ясував, що атаки велися з 86 IP-адрес з 16 країн. Північної Кореї в списку цих країн не було. Проте південнокорейські чиновники не виключають, що головним сервером, незважаючи на його місце розташування, все ж таки могли управляти хакери з КНДР. За їх даними, в атаці було задіяно 166 тисяч заражених комп`ютерів з 74 країн світу.

Лента.ру