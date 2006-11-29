Volkswagen представив новинки (фото)

В рамках автошоу в Лос-Анджелесі відбулася прем`єра передсерійного прототипу нового компактного кроссоверу Volkswagen, серійна версія якого отримає назву VW Tiguan. Від масового автомобіля Concept Tiguan відрізняється виразнішою зовнішністю і ексклюзивною обробкою салону.

Перший кроссовер VW вийшов дійсно компактним - його довжина складає 4,4 метри, ширина - 1,85 метри, а висота - 1,69 метри. За габаритами автівка близька до компактвену VW Touran, повідомляє Лента.ру. При цьому автомобіль відрізняється довгим капотом, масивними колісними арками і виразним дизайном передньої частини кузова, виконаним в стилі VW Eos і Passat.

Від серійного автомобіля представлений в Лос-Анджелесі Concept Tiguan відрізняється лише яскравим забарвленням кузова, светодіоднимі елементами в передніх фарах і протитуманних світильниках, а також 19-дюймовими колісними дисками, "взутими" в унікальні двобарвні покришки Continental, і оригінальною обробкою інтер`єру. При цьому загальний дизайн інтер`єру і розташування всіх його елементів вже в точності відповідає майбутній новинці.

Крім того, виставковий VW Concept Tiguan укомплектований дизельним мотором з нової лінійки екологічно чистих двигунів, розроблених Volkswagen у партнерстві з Mercedes-Benz і Audi. Особливістю цього агрегату є використання спеціальної речовини Bluetec на основі сечовини, яке нейтралізує до 90 відсотків шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах автомобіля. Такими моторами, які просуватимуться під брендом Clean TDI, Volkswagen планує комплектувати свої автомобілі на ринку Північної Америки.

Відзначимо також, що прем`єра серійного VW Tiguan відбудеться в першому кварталі 2007 року, а його виробництво і поставки почнуться до кінця майбутнього року. Тоді ж німецький концерн планує розповсюдити всю технічну інформацію про цей автомобіль і оголосити роздрібні ціни.

Кампанія обновляє також і модельний ряд авто для міста. Прийдешнє покоління «робочої конячки» Volkswagen Polo, як стало відомо днем раніше, випускатиметься в трьох варіантах, повідомляє Газета.ру. 3-дверне купе, 5-дверний кузов із збільшеною висотою і 5-місцевий мінівен. Так компанія має намір виступити основним конкурентом для Opel Corsa, Renault Clio і Peugeot 207.

Виробництво нових версій почнеться в 2008 або 2009 році. Дотепер випускаються 3- і 5-дверні варіанти Polo.