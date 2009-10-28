Барак Обама роздасть величезну суму на гранти в сфері електрики

Президент США Барак Обама оголосив у вівторок про державні інвестиції у розмірі 3,4 мільярдів доларів в створення так званої "розумної енергомережі".

"Виступаючи у флоридському Центрі сонячної енергії, президент Барак Обама оголосив про найбільшу інвестицію в модернізацію енергомережі в американській історії, яка дозволить забезпечити країну широким спектром технологій, які, у свою чергу, прискорять перехід до розумнішої, сильнішої, ефективнішої і стабільнішої електросистеми", - зазначено в переданому до РІА “Новости” повідомленні Білого дому.

"Кінцевий результат полягатиме в тому, що дедалі більше споживачів переходитимуть на енергозбереження, а також збільшиться ефективність і буде дано імпульс розвиткові оновлюваних джерел енергії - таких, як вітер і сонячні промені", - наголошується в документі.

3,4 мільярда доларів будуть виділені відповідно до антикризового плану Барака Обами, підписання якого стало однією з перших дій президента після інавгурації.

Кошти будуть спрямовані у вигляді грантів на розвиток найкращих проектів у сфері енергозбереження.

"Претенденти на гранти запевняють, що їх проекти дозволять створити тисячі робочих місць, а споживачі в 49 штатах виграють від цих інвестицій, одержавши надійнішу енергетичну мережу, ніж раніше", - йдеться в документі.

За попередніми підрахунками, впровадження нових технологій дасть змогу зменшити кількість спожитої електрики більш, ніж на 4% до 2030 року. Це означає, що споживачі (як організації, так і приватні особи) по всій країні заощадять 20,4 мільярда, а це означає, що річні рахунки за комунальні послуги зменшаться у громадян США на кілька десятків доларів.