Світові телекомунікації надзвичайно вразливі

11:35, 01 січня 2007
Наука та IT
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Землетрус біля Тайваню це засвідчив

Землетрус потужністю 6,7 бали за шкалою Ріхтера, що стався минулого тижня в морі на південь від Тайваню, вивів з ладу шість із семи трансатлантичних кабелів, які забезпечують передачу даних між Північною та Південно-Східною Азією та Північною Америкою, повідомляє "Нью-Йорк Таймс".

Жителі регіону відчувають незручності з інтернет-трафіком та з розрахунками платіжними картками. Тим не менш, представники бізнесу вважають, що їм просто пощастило - аварія трапилася на різдвяні свята, під час яких ділова активність спадає. Якби розрив кабелів мав місце в інший час, збитки трейдерів, банків і телекомунікаційних компаній вимірювалися б мільярдами доларів.

Дивним чином залишився неушкодженим лише трансатлантичний волоконний кабель довжиною в 12 тисяч миль, що належить корпорації «Чайна Нетком», через який нині проходить левова частина трафіку між Азією та Америкою.

На місці пошкоджень працюють спеціалізовані ремонтні суда із Сінгапура та Філіпін. "Нью-Йорк Таймс" відзначає, що ця подія засвідчила, якою вразливою може бути світова телекомунікаційна система, залежно від примх погоди та стихійних лих.

 

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