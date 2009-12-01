Українсько-російська ракета «Зеніт» вивела на орбіту супутник США

Українсько-російська ракета «Зеніт» вивела на орбіту американський супутник зв`язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російського космічного агентства, «30 листопада о 24.00 мск з космодрому Байконур відбувся пуск ракети космічного призначення «Зеніт-2SБ» з розгінним блоком «ДМ-SLБ» («Зеніт-3SLБ») і американським телекомунікаційним космічним апаратом «Інтелсат-15».

Старт ракети був призначений на 29 листопада, проте перенесений на 30 листопада з технічних причин.

Космічний апарат Intelsat-15 призначений для надання комерційних телекомунікаційних послуг (мережі передачі даних і телевізійне мовлення) для країн Середнього Сходу і Росії. Термін роботи супутника - не менш як 15 років, маса - 2,482 тонни.

Триступінчата ракета "Зеніт-3SLB" є модернізованою версією ракети "Зеніт-3SL", яка використовується для запусків у міжнародному проекті "Морський старт". Ці ракети виготовляються на українських підприємствах КБ "Південне" і ВО "Південмашзавод". Розгінний блок "ДМ-SLБ" розроблений у ракетно-космічній корпорації "Енергія" імені С.Корольова спеціально під цю модифікацію ракети.

До консорціуму "Морський старт", створеного 1995 року, входять американська компанія "Боїнг", британсько-норвезька компанія "Кварнер Груп", конструкторське бюро "Південне", виробниче об`єднання "Південмаш", а також РКК "Енергія" (Росія).

За стартової маси близько 470 тонн, діаметрі 3,9 м і довжині близько 60 м ракета здатна вивести на низьку навколоземну орбіту понад 14 тонн корисного вантажу, а на геоперехідну орбіту - 3,75 тонни.