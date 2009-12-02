Великий адронний коллайдер зупинився через електричний збій

Робота Великого адронного коллайдера зупинилася через збій в системі електропостачання CERN - організації, що займається роботою прискорювача. Про це з посиланням на слова працівників CERN повідомляє РІА “Новости”.

За даними джерела агентства, в якийсь момент швейцарська половина CERN вимкнулася (фізичний центр розташований на кордоні Швецарії та Франції). При цьому прискорювач працював з пучками протонів з енергією в 450 гігаелектронвольт.

Повідомляється, що аварійні системи коллайдера зреагували на збій штатно, і пучки було погашено. При цьому зазначається, що неполадка мала зовнішній характер, тобто система, що забезпечує роботу надпровідних магнітів, функціонувала в нормальному режимі. Робота прискорювача має незабаром поновитися.

Неполадки в системі, що забезпечує роботу магнітів, призвели до того, що 19 вересня 2008 року коллайдер було зупинено більш як на рік. Тоді через збій у мережі було пробито бак зі зрідженим гелієм, кілька тонн якого вилилося в тунелі прискорювача.

Великий адронний коллайдер є найбільшим у світі прискорювачем елементарних частинок. Його планується використовувати для перевірки прогнозу різних теорій елементарних частинок, зокрема, пошуку так званого бозона Хіггса - частинки, що відповідає за наявність маси у тіл.

Зовсім недавно прискорювач встановив рекорд - пучки протонів його кільця розігналися до 1180 гігаелектронвольт. Це більше, ніж 980 гігаелектронвольт попередника ВАК - американського Теватрона.