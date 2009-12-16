Єврокомісія і Microsoft досягли згоди щодо поставок браузерів

Єврокомісія та Microsoft досягли згоди щодо поставок Інтернет-браузерів разом з Windows.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

для сотень мільйонів європейців”, - сказала комісар ЄС.

Згідно з досягнутою домовленістю, починаючи з середини березня 2010 року операційні системи WindowsXP, Windows Vista та Windows7 надаватимуть можливість користувачам при здійсненні конфігурації, обирати Інтернет-браузер, що використовуватиметься за умовчанням як основний з 12 різних браузерів. Серед них обов’язково пропонуватимуться, крім Internet Explorer, також Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox та Opera. Ще 7 браузерів будуть обиратися за рейтингами їхньої популярності серед користувачів.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія розпочала розслідування проти Microsoft щодо того, що компанія постачала свої операційні системи лише з одним Інтернет-браузером - Internet Explorer – у січні цього року.

Розслідування загрожувало Microsoft штрафом у 10% від річного обороту, який у червні досяг 58,44 млрд. дол.