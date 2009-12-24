На Дніпропетровщині реалізували проект "Електронне село"

На Дніпропетровщині за участі Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Фонду „Східна Європа” реалізували проект „Електронне село”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Проект „Електронне село” спрямований на розвиток сільських територій, де сьогодні спостерігається „інформаційний голод”, та які не можуть вирішувати подібні завдання власним коштом. Завдяки проекту вдалося не тільки об’єднати в єдину інформаційну мережу усі місцеві ради, а й надати їм доступ до Інтернету, системи регіональної електронної пошти та правової бази.

Сьогодні в мережі Інтернет оприлюднені веб-сайти всіх 22 районів Дніпропетровської області з можливістю представлення кожної сільської та селищної ради на окремій сторінці сайту.

Дніпропетровщина стала першим регіоном України, де створено власний регіональний акредитований центр сертифікації електронних ключів.