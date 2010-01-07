У Молдові збанкрутував оператор мобільного зв'язку

У Молдові збанкрутував оператор мобільного стільникового зв`язку в стандарті GSM 900/1800 - компанія Eventis Mobile, контрольована російською інвестиційною групою Eventis Telecom Holdings. Як повідомив на прес-конференції в Кишиневі віце-прем`єр, міністр економіки Молдови Валерій Лазер, банкрутство Eventis Mobile сталося внаслідок поганого управління та відсутності глибокого дослідження ринку під час запуску бізнесу. Як зазначив В.Лазер, нині проводяться всі необхідні процедури з переходу клієнтів Eventis Mobile в інші компанії мобільного зв`язку без завдання збитку.

На початку листопада 2009 р. у компанії Eventis Mobile були конфісковані товари на суму понад 2 млн. леїв (більше 162 тис. дол.) через борги на зазначену суму перед 15 великими кредиторами.

Молдавсько-кіпрське спільне підприємство Eventis Mobile, контрольоване зареєстрованою на Кіпрі російською інвестиційною групою Eventis Telecom Holdings, в грудні 2006 р. стало переможцем оголошеного в Молдові міжнародного конкурсу на отримання третьої індивідуальної ліцензії на надання в країні послуг мобільного стільникового зв`язку в стандарті GSM 900/1800.

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