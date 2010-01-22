Україна ділить з Китаєм 4-е місце за кількістю пусків космічних ракет

Україна ділить з Китаєм четверте місце за кількістю пусків ракет впродовж 2009 року, повідомляє Національне космічне агентство України (НКАУ). Носії української розробки стартували шість разів. Усі пуски були успішними.

Зокрема, 30 січня 2009 р. з російського космодрому Плесецьк в Архангельській області стартувала ракета-носій "Циклон-3" з космічним апаратом "Коронас-фотон" для досліджень Сонця.

26 лютого з космодрому Байконур відбувся пуск ракети-носія "Зеніт-3SLБ" за програмою "Наземний старт" компанії "Міжнародні космічні послуги" (SIS) з канадським космічним апаратом Telstar 11N.

Компанія Sea Launch 20 квітня запустила з плавучої платформи італійський космічний апарат Sicral-1B за допомогою ракети-носія "Зеніт-3SL".

22 червня з Байконура відбувся успішний пуск ракети-носія "Зеніт-3SLБ" за програмою "Наземний старт" з малазійським космічним апаратом Measat-1R.

29 липня з Байконура проведено пуск конверсійної ракети-носія "Дніпро", яка вивела на орбіту шість космічних апаратів ОАЕ, Великої Британії, Іспанії і США.

30 листопада з Байконура відбувся успішний пуск ракети-носія "Зеніт-3SLБ" за програмою "Наземний старт" з американським космічним апаратом Intelsat-15.