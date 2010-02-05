Розвідка США захистить Google від кібератак

Агентство національної безпеки (National Security Agency) США допоможе компанії Google боротися з кібератаками. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела. Відповідний договір має бути підписаний у найближчому майбутньому, сторони обговорюють деталі угоди.

Повідомляється, що після підписання договору сторони зможуть обмінюватися важливою інформацією, яка допоможе запобігти новим кібератакам. При цьому АНБ не втручатиметься в політику конфіденційності Google і не порушуватиме закони, що гарантують американцям конфіденційність мережевих комунікацій.

Зокрема, джерела The Washington Post наголошують, що АНБ не відстежуватиме пошукові запити користувачів Google або не проглядатиме їх електронну пошту. Представники Google і АНБ інформацію про можливу співпрацю поки не коментують.

Журналісти зв`язують рішення Google звернутися по допомогу до Агентства національної безпеки США з нещодавньою кібератакою, координованою з КНР. Наголошувалося, що метою атаки були дані про поштові скриньки китайських правозахисників.

Утім, джерела, близькі до переговорів Google і АНБ, зауважили, що після підписання угоди сторони не планують займатися з`ясуванням того, хто ж стояв за грудневими атаками на сайт. Натомість вони концентруватимуться на тому, щоб удосконалити захист сервісів Google від злому.

АНБ - найбільше державне агентство із збору розвідувальної інформації. Є частиною Міністерства оборони США. Відповідає за збір даних про зарубіжні комунікації, їх координати, напрями, виконує високоспеціалізовані завдання з аналізу даних і криптоаналізу. Також відповідає за захист державних комунікаційних каналів від дій інших держав в усьому світі.