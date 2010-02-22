Розпочато реалізацію програми "1 учень - 1 комп'ютер"

На Дніпропетровщині у середніх освітніх школах розпочато реалізацію міжнародної освітньої програми "1 учень – 1 комп’ютер”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на управління освіти та науки ОДА.

Реалізація програми здійснюватиметься за допомогою Netbook через освітній портал, який наразі створюється в мережі Інтернет. Доповнити освітній портал власними матеріалами може будь-який вчитель. Вхід до небажаних для дитини ресурсів заборонений.

Нова освітня технологія дозволяє впроваджувати дистанційне навчання, розробляти ігрові методики засвоєння знань та здійснювати батьківський контроль за успішністю дитини.

„Оосвітня програма "1 учень – 1 комп’ютер” спрямована на розвиток сучасної школи, оскільки вона вписується в концепцію Національної програми інформатизації, і може гідно продовжити справу комп’ютеризації середніх навчальних закладів”, - повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок інвестицій, а також благодійних коштів

Сьогодні до проекту "1 учень – 1 комп’ютер” приєдналися 14 країн Європи, США, Канада, Ізраїль.

У Дніпропетровській області експериментальні класи, де використовують таку програму, діють у СШ №55 Дніпропетровська і СШ №10 Марганця.