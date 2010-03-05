Медведєв зробив пропозицію Януковичу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подумати про використання єдиного навігаційно-часового простору на базі ГЛОНАСС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

«Є наші можливості. Я думаю, що цілком можна було б подумати про використання єдиного навігаційно-часового простору наших країн на базі російської системи ГЛОНАСС», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.