Медведєв зробив пропозицію Януковичу
18:42, 05 березня 2010Наука та IT
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Просить поміркувати
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подумати про використання єдиного навігаційно-часового простору на базі ГЛОНАСС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.
«Є наші можливості. Я думаю, що цілком можна було б подумати про використання єдиного навігаційно-часового простору наших країн на базі російської системи ГЛОНАСС», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
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