Мешканці Нью-Йорка не зможуть дивитися вручення Оскарів

Понад три мільйони жителів Нью-Йорка позбавлено можливості дивитися в прямому ефірі сьогоднішню трансляцію урочистої церемонії вручення нагород Американської телеакадемії Оскар через те, що монопольний телеканал відключив від ефіру оператора кабельних мереж Cablevision.

Як передає РІА Новости, телеканал вимагає сплати 40 мільйонів доларів понад річних 200 мільйонів доларів, які оператор кабельних мереж сплачував щорічно раніше.

Компанія Cablevision повідомила, що продовжує переговори, хоча й провела їх в останні місяці "незліченно багато". Вона дає зрозуміти, що не має наміру платити цю суму телеканалу, оскільки у важкий час економічної рецесії не може собі дозволити підвищувати вартість своїх послуг.

"Вони просто вимагають 40 мільйонів доларів за те, що можна побачити в інтернеті безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

Провайдер радить своїм клієнтам купити супутникову антену в найближчому магазині або дивитися церемонію Оскар через Інтернет.