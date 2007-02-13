Mazda представить нове покоління (фото)

Фото Mazda

Світова прем`єра повністю нового покоління моделі Mazda2 відбудеться вже в березні поточного року на автошоу в Женеві. Новий автомобіль побудований на модернізованій платформі, і став на чотири сантиметри коротшим - його довжина тепер складає 3,88 метра. При цьому розміри колісної бази залишилися незмінними - 2,49 метра. Нова Mazda2 стала на 1,5 сантиметра ширшою (1,695 метра) і на 5,5 сантиметра нижче - 1,475 метра.

Розмір багажного відсіку у нового хетчбека складає 250 літрів при піднятих задніх сидіннях, і 469 літрів - при складених. Крім того, Mazda2 отримала місткий бокс в підлокітнику між передніми сидіннями.

Серйозній переробці піддалася зовнішність Mazda2 - новий автомобіль вийшов елегантнішим і стрімкішим, ніж його попередник. Дизайн хетчбека виконаний в тому ж стилі, що і Mazda3 - у нього витягнуті фари головного світла, знайома форма повітрозабірника в передньому бампері, складна пластика задніх крил і косоокі задні ліхтарі. Найдинамічніше Mazda2 виглядає в профіль, завдяки стрімкому нахилу нижньої лінії бічних вікон і м`язистому штампуванню на верхівці передніх крил.

Набір силових агрегатів для нового хетчбека складатиметься з трьох бензинових моторів: два 1,3-літрових потужністю 75 і 84 кінських сили, а також 1,5-літрового потужністю 103 кінських сили. Дизельний двигун передбачений поки тільки один - це 1,4-літровий агрегат, знайомий по попередній моделі. Після легкої модернізації даний мотор стане трохи могутнішим і помітно економічнішим - середня витрата палива у нього складатиме не більше 5,4 літра на сто кілометрів пробігу.

Продажі Mazda2, як очікується, почнуться найближчим літом.

Лента.ру