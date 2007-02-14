Індію визнали кращою у галузі мобільних комунікацій

Асоціація глобальних систем мобільних комунікацій (GSMA) присудила Індії головний приз за досягнення в галузі розвитку систем мобільного зв`язку, повідомляє новинне агентство IANS.

Нагороду вручили міністрові зв`язку та інформаційних технологій Індії Даянідхи Марану на щорічному саміті GSMA, що проходить у Барселоні.

"Для нас велика честь одержати таку нагороду від Асоціації, яка об`єднує понад 700 операторів мобільного зв`язку всього світу. Індійське керівництво докладає багато зусиль для реформування політики у галузі мобільних комунікацій, і це повністю розуміють і схвалюють підприємства не тільки державного, а й приватного сектора. За останніми даними міністерства, оператори мобільного зв`язку, що діють по всій країні, щомісячно збільшують кількість своїх клієнтів на п`ять-шість мільйонів людей", - сказав Маран на прес-конференції після церемонії нагородження.

"Крім зусиль із залучення підприємств приватного сектора, уряд також прагне створити максимально сприятливі умови для розширення притоку іноземних інвестицій в цю галузь. Сьогодні ліміт на прямі іноземні інвестиції в компанії мобільного зв`язку розширений з 49% до 74%", - додав міністр.

"За даними Асоціації мобільних операторів Індії, на кінець 2006 року кількість абонентів у країні збільшилася на 6,7 мільйона осіб - до 136 мільйонів. Для порівняння, в Китаї цей показник зріс на 5,9 мільйона чоловік - до 449 мільйонів.

Більше двох третин абонентів в Індії користуються послугами GSM-мереж, інші вибрали CDMA-формат.

За прогнозами міністерства зв`язку і інформації країни, при збереженні таких темпів зростання вже за пару років в Індії налічуватиметься більше 250 мільйонів абонентів.

Мобільним або фіксованим зв`язком, тим часом, користуються лише близько 17% населення, яке становить 1,1 мільярда, визнає міністерство.

В Індії чинний регіональний принцип видачі ліцензій - на кожен штат країни. Тому в Індії сьогодні працюють більше десятка GSM-операторів. Найбільшими з них вважаються Bharti Tele-Ventures, Hutchison-Whampoa, Bharat Sanchar Nigam.

Останнім часом ринок мобільного зв`язку в Індії зазнає жорсткої конкуренції між індійськими і зарубіжними компаніями, появу яких раніше значною мірою стримувало індійське законодавство, яке регулює цю сферу бізнесу.

РІА "Новости"