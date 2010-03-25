Учені-атомники ініціюють створення профільного Агентства

Учені-атомники ініціюють створення Агентства з ядерної енергетики і ядерних технологій для об`єднання наукового і технологічного ресурсу галузі.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили науковий співробітник Інституту ядерних досліджень, кандидат фізико-математичних наук Анатолій ШВЕДОВ і керівник проекту розробки Кропивенського родовища рідкісних металів Ярослав СНІГУР.

Відповідний пункт внесено до проекту меморандуму, розробленого ученими-атомниками, який буде передано Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, який одержав запрошення взяти участь в Саміті з питань глобальної ядерної безпеки у Вашингтоні 12 квітня.

За словами Я.СНІГУРА, до завдань Агентства, крім вивчення наукових питань галузі, має входити також розробка стратегії розвитку атомної енергетики в Україні, яка повинна бути побудована на принципах незалежності й диверсифікації технологій в атомному комплексі країни.

«Це дало б можливість сконцентрувати в одних руках як науковий, так і технічний і технологічний ресурс, і головне - фінансовий ресурс, для того щоб наші вчені могли серйозно працювати над новими проблемами», - зазначив Я.СНІГУР.

Крім того, в розробленому науковцями меморандумі поставлено питання про необхідність впровадження в Україні ядерних технологій четвертого покоління (важководні реактори), а також законодавчого оформлення статусу України як ядерної держави.