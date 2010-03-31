Українського хакера оштрафували на півмільйона доларів

Апеляційний суд другого округу США оштрафував українського хакера на 580 тисяч доларів США за біржову торгівлю з використанням інсайдерської інформації. Звинувачення проти хакера висунула американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), повідомляється в прес-релізі організації.

17 жовтня 2007 року Олександр Дорожко зламав комп`ютер у мережі фінансового агентства Thomson Financial і викрав прес-реліз компанії IMS Health про фінансові показники за третій квартал 2007 року. Прес-реліз не призначався для розповсюдження до кінця робочого дня. Потім він використав інформацію, що була в релізі, під час біржової торгівлі.

Він вклав більше 40 тисяч доларів з особистих заощаджень в опціони "пут" і зміг заробити більше 287 тисяч доларів на їх продажу, після того, як наступного дня вартість акцій IMS Health впала на 28 відсотків під впливом негативної інформації про фінансові показники компанії. Опціони "пут" пропонують інвесторам можливість продати обумовлену кількість акцій за обумовленою ціною до певного дня.

У лютому 2008 року окружний суд першої інстанції виправдав дії хакера, визнавши, що вони не підпадають під статтю про торгівлю з використанням інсайдерської інформації. Суддя дійшла висновку, що на Дорожка не був покладений фідуціарний обов`язок, що обмежує дії біржових трейдерів, і що він мав повне право здійснювати операції на біржі з використанням власних коштів. SEC опротестувала це рішення в апеляційному суді вищої інстанції, який через два роки виніс ухвалу не на користь хакера.

За цей час Дорожко так і не одержав зароблену ним суму, яка перебувала під арештом. Сума призначеного хакерові штрафу включає не тільки безпосередній прибуток від торгівлі опціонами, а й відсотки та судові витрати.

Лента.ру