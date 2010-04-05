Розпочалося регулярне мовлення в 3D форматі
01:10, 05 квітня 2010Наука та IT
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Повідомлення з британських пабів
Британський телеканал Sky почав регулярне телемовлення в тривимірному форматі, для чого запускає канал Sky 3D, повідомляє Газета.ру.
Спочатку там транслюватимуться футбольні матчі, а пізніше має бути початий показ розважальних програм і фільмів.
Першими глядачами телепередач з об`ємним зображенням стали відвідувачі пабів, де встановлено необхідне устаткування.
Проте вже цього року компанія Sky, яка належить медіа-магнатові Руперту Мердоку, має намір зробити 3D канал доступним для рядових телеглядачів.
Пробний показ тривимірній трансляції футбольного матчу відбувся наприкінці січня в 10 британських пабах. У суботу почався масовий перегляд.
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