Розпочалося регулярне мовлення в 3D форматі

Британський телеканал Sky почав регулярне телемовлення в тривимірному форматі, для чого запускає канал Sky 3D, повідомляє Газета.ру.

Спочатку там транслюватимуться футбольні матчі, а пізніше має бути початий показ розважальних програм і фільмів.

Першими глядачами телепередач з об`ємним зображенням стали відвідувачі пабів, де встановлено необхідне устаткування.

Проте вже цього року компанія Sky, яка належить медіа-магнатові Руперту Мердоку, має намір зробити 3D канал доступним для рядових телеглядачів.

Пробний показ тривимірній трансляції футбольного матчу відбувся наприкінці січня в 10 британських пабах. У суботу почався масовий перегляд.