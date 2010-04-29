ICQ продали за 187,5 млн. доларів

Фонд Digital Sky Technologies домовився з корпорацією AOL про придбання сервісу миттєвих повідомлень ICQ, йдеться в спільному прес-релізі компаній.

Сума угоди складе 187,5 мільйона доларів. DST був одним з основних претендентів на придбання ICQ. Аналітики чекали, що DST зможе заплатити за сервіс до 250 мільйонів доларів.

На початку квітня повідомлялося, що свої пропозиції щодо купівлі ICQ AOL подали холдинг "Профмедіа" і китайська компанія Tencent, яка володіє найбільшою в Китаї мережею миттєвих повідомлень QQ. Пізніше стало відомо, що Tencent вирішила придбати 10,26 відсотка DST за 300 мільйонів доларів. Тим самим Tencent стане акціонером майбутніх власників ICQ.

Про те, що AOL виставила ICQ на продаж, стало відомо в листопаді 2009 року. Компанія зробила це в рамках реструктуризації. ICQ стала непрофільним активом.

Лента.ру