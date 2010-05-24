Телескоп сфотографував Серце і Душу космосу

Орбітальний інфрачервоний телескоп WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) передав знімок туманностей Серце і Душа в сузір`ї Касіопеї, віддалених від Землі на 6 тисяч світлових років, повідомила у понеділок прес-служба НАСА.

Космічний телескоп, який на даний момент завершив три чверті свого огляду неба в інфрачервоному спектрі, зробив уже близько мільйона окремих кадрів. Новий знімок складається з 1,1 тисяч таких кадрів, на зйомку яких знадобилося загалом 3,5 години.

"Це зображення демонструє здатність WISE робити знімки великих регіонів. Ми дивимося на північ, південь, захід і схід, щоб скласти карту всього неба", - сказав провідний дослідник проекту Нед Райт (Ned Wright) з університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі, якого цитує прес-служба.

Туманність Серце на вигляд нагадує справжнє людське серце, а розташована поряд Душа більше схожа на його символічне зображення, за що вона і одержала таку поетичну назву. Ці туманності, як відзначають експерти НАСА, працюють як дві великі "зоряні фабрики": в них йде процес активного утворення зірок.

Космічний апарат WISE, створений фахівцями НАСА, запустили14 грудня 2009 року. Він призначений для безперервного сканування небесної сфери у пошуках мільйонів об`єктів, невидимих в оптичному діапазоні, але добре помітних в інфрачервоних променях. Новий знімок для своєї інфрачервоної карти WISE робить кожні 11 секунд, а всього тривалість місії за планами НАСА повинна скласти близько десяти місяців.

РІА "Новости"