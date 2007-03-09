”Пояс вірності” для літаків пропонує Boeing

Компанія Boeing розробила нову систему автоматичного керування літаками, здатну зменшити ризик викрадення літаків терористами. Новий автопілот дасть змогу керувати літакам наземними службами і захищений від стороннього втручання. Система включається вручну чи автоматично при активації датчиків тиску, вмонтованих в двері кабіни пілота.

Активовану систему неможливо відключити аж до посадки. Після активації автопілота, літак стає керованим з наземних баз за допомогою радіосигналів, супутникової навігаційної системи і системи автоматичної посадки.

На думку розробників, новий винахід повністю виключить можливість захоплення літака і використання його для здійснення терактів. Новий автопілот буде готовий на 2009 рік і підходить для літаків будь-яких виробників.

Розробка цієї системи почалася після терактів 2001 року на замовлення уряду США.

Лента.ру