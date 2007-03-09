”Пояс вірності” для літаків пропонує Boeing
Схоже, пілотів взагалі не треба
Компанія Boeing розробила нову систему автоматичного керування літаками, здатну зменшити ризик викрадення літаків терористами. Новий автопілот дасть змогу керувати літакам наземними службами і захищений від стороннього втручання. Система включається вручну чи автоматично при активації датчиків тиску, вмонтованих в двері кабіни пілота.
Активовану систему неможливо відключити аж до посадки. Після активації автопілота, літак стає керованим з наземних баз за допомогою радіосигналів, супутникової навігаційної системи і системи автоматичної посадки.
На думку розробників, новий винахід повністю виключить можливість захоплення літака і використання його для здійснення терактів. Новий автопілот буде готовий на 2009 рік і підходить для літаків будь-яких виробників.
Розробка цієї системи почалася після терактів 2001 року на замовлення уряду США.