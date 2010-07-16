«Антонов» представить на авіашоу у Британії новий Ан-158

ДП «Антонов» представить на міжнародному аерокосмічному салоні «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), який пройде з 19 по 25 липня 2010 року в Англії, регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що сьогодні літак Ан-158 перелетів з Києва до Лондона для участі в аеросалоні.

«Ми представляємо міжнародній авіаційній громадськості високотехнологічний конкурентоспроможний продукт, який відповідає усім сучасним вимогам і нормам безпеки і екологічності, а також побажанням його потенційних експлуатантів. Гарантія цьому – поєднання технологічних досягнень провідних авіаційних підприємств світу, що беруть участь у програмі Ан-158, з багатим досвідом «Антонов» у створенні регіональних літаків», відзначив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

За рівнем комфорту пасажирської кабіни Ан-158 відповідає найдосконалішим магістральним літакам, а базуватися може на широкій мережі аеродромів.

Вперше піднявшись у небо 28 квітня 2010 року, літак розпочав програму льотних випробувань. На сьогодні виконано більш як 30 польотів загальною тривалістю понад 70 годин, під час яких перевірено стійкість, керованість літака, а також його льотно-технічні характеристики. Завершити програму сертифікаційних випробувань і одержати сертифікат типу планується до кінця поточного року.

На серійному заводі «Антонов» у Києві тривають роботи із запуску літака у виробництво в кооперації з партнерами з РФ та інших країн.

Беручи участь у виставці «Фарнборо-2010», ДП «Антонов» має намір провести переговори з представниками авіаційної промисловості і експлуатантами авіатехніки різних країн з метою просування продукції і послуг «Антонова» на міжнародний ринок. Планується також підписання ряду угод.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, і у січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» було перейменовано на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано у 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 тощо.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і зобов`язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).