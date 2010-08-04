Бундесвер запустив свій канал на YouTube

Бундесвер запустив власний канал на відеосервісі YouTube, повідомляє видання Bild. На ньому викладатимуться матеріали виробництва студії бундесверу BWTV, що охоплюють такі теми, як військова підготовка, зарубіжні місії, історія бундесверу і останні новини.

Наголошується, що ідея відкрити канал на YouTube належить власне міністрові оборони Карлу-Теодору цу Гуттенбергу. Міноборони Німеччини, таким чином, стало першим німецьким міністерством, офіційно представленому на YouTube.

Увечері 2 серпня на YouTube були викладені перші 82 відеоролики.

Зауважується, що на сервісі можна знайти близько 5000 аматорських відеороликів, присвячених бундесверові, проте в більшості випадків вони мають глузливий характер, демонструючи солдатів в позаслужбовій обстановці.

Офіційний канал покликаний підтримати імідж бундесверу, давши об`єктивне уявлення про будні збройних сил Німеччини. Сама студія BWTV працює вже кілька років і зняла безліч відеоматеріалів, проте донедавна з ними можна було ознайомиться лише на сайті бундесверу, уточнює Лента.ру.