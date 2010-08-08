НАСА призупиняє відправку співробітників до Москви

Американське космічне агентство НАСА вирішило припинити відправку своїх співробітників до Москви для участі в роботі за програмою МКС з огляду на погіршення погодних умов; проте це рішення не стосується до поїздок, життєво важливих для підтримки роботи в космосі, повідомив РІА “Новости” заступник директора пілотованих програм НАСА в Росії (HSFP-R) Марк Боумен (Mark Bowman).

"Ми вирішили, що краще нашим колегам залишатися в Х`юстоні, поки погода в Москві не зміниться, окрім випадків оперативної необхідності", - сказав Боумен.

За його словами, екологічна обстановка в російській столиці стає дедалі небезпечнішою для здоров`я через рекордно високі температури, щільний смог від торф`яних боліт і лісів у поєднанні із зростанням концентрації чадного газу в повітрі.

Боумен зазначив, що системи фільтрації повітря в небагатьох будівлях з кондиціонерами, які досі були відносно вільні від диму, тепер не витримують навантаження.