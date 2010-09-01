Вчителі більше не головне гальмо комп'ютеризації (опитування)

Основною перешкодою для розповсюдження інформаційних технологій у навчальному процесі є недостатня комп`ютеризація навчальних закладів.

Такі результати онлайн-дослідження «Інновації в освіті», проведеного «Майкрософт Україна» за підтримки Міністерства освіти і науки України, які надані компанією «Майкрософт Україна» агентству УНІАН.

Метою дослідження було вимірювання ступеню проникнення інновацій в українську систему освіти і ступеню використовування сучасних технологій вчителями й учнями.

«83% респондентів відзначили, що основною перешкодою на шляху розповсюдження інформаційних технологій у навчальному процесі є недостатня кількість комп`ютерів для учнів», - йдеться в повідомленні «Майкрософт Україна».

Згідно з повідомленням, за наявною офіційною статистикою, забезпечення комп`ютерною технікою сільських шкіл в Україні становить 97,8%, а міських – 93,4%. При цьому на початку 2010/2011 навчального року в Україні на один персональний комп`ютер припадало 28 учнів загальноосвітніх навчальному закладів. Для порівняння, в Європі і США в середньому аналогічний показник становить 5-7 осіб на один ПК.

Як відзначили в компанії «Майкрософт Україна», за результатами дослідження можна зробити декілька висновків. По-перше, про те, що технологічна база вже комп‘ютеризованих шкіл застаріла і не відповідає сучасним вимогам. По-друге, і це відзначили під час дослідження самі вчителі, існує проблема недостатньої інтеграції наявних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес.

Дослідження також показало, що педагоги й учні мають більше доступу до ІКТ за межами школи, ніж у класі. Наприклад, 70% учнів мають доступ до комп`ютерів поза школою, 74% мають мобільний телефон. При цьому будь-яких суттєвих відмінностей у цих показниках для різних регіонів України не спостерігається. Звідси випливає, що вчителям необхідно розширити позакласне навчання для підвищення навчального потенціалу, яким володіють ІКТ.

Крім того, в результатах дослідження наголошується, що підготовленість у сфері ІКТ для вчителів вже не є найсерйознішою перешкодою для використовування інформаційних технологій у навчанні – про це заявили 67% опитаних. Це свідчить про підвищення рівня володіння ІКТ самими вчителями й сформований потенціал з більш ефективного впровадження ІКТ в освіту. Втім, існують деякі регіональні відмінності в значенні цього показника. Так, якщо в Чернігівській області не оцінюють як серйозну перешкоду підготовленість у сфері ІКТ 78% вчителів, то в Миколаївській області таких лише 61%.

«Украй важливо, щоб інновації в освіті впроваджувалися обдумано, з реальною користю для суспільства і без необдуманих витрат. Дослідження «Інновації в освіті» надало інформацію, яка може допомогти нам відкоригувати план дій з підтримки українських вчителів у впровадженні інноваційних технологій освіти», - відзначив міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Директор з питань роботи з державними органами і навчальними закладами «Майкрософт Україна» Владислав РАДИШ відзначив, що завдання компанії – допомогти державі розвивати цю сферу ефективніше. Такі ініціативи Microsoft, як програма «Партнерство в освіті» і конкурс «Вчитель-новатор» спрямовані на те, аби передовий досвід кращих викладачів розповсюджувався і приносив свої плоди суспільству.

Довідка УНІАН. У результаті дослідження було опитано 3864 українських педагоги. Опитування відображає ставлення і власну позицію щодо інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в процес освіти. Це дослідження проводитиметься щорічно, воно допоможе відстежувати якісні зміни в українській освіті і темпи впровадження інновацій серед українських педагогів.

В Україні програма «Партнерство в освіті» стартувала в 2003 році і стала результатом меморандуму, підписаного Міністерством освіти й науки України і корпорацією Microsoft. Ресурс є продовженням конкурсу «Вчитель-новатор», який уже сьомий рік проводить Microsoft в Україні за допомогою Міністерства освіти України й Академії педагогічних наук України.

У 2009 році компанія «Майкрософт Україна» запустила соціальну мережу онлайн для українських педагогів «Партнерство в освіті».