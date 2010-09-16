Ізраїль викупив інтернет-адресу у власника порносайту

МЗС Ізраїлю викупив у власника порнографічного сайту його реєстраційний запис на популярному інтернет-сервісі коротких повідомлень Twitter, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Гаарец".

За відмову від імені користувача @Israel зовнішньополітичне відомство заплатило жителеві Майямі Ісраелю Мелендесу три тисячі доларів.

"Ми погодили з ним час зміни імені користувача... Він змінив своє ім`я, воно стало доступне для нової реєстрації, і в цей момент ми його зареєстрували на себе", - пояснив технологію директор відділу інформації і інтернет-ресурсів МЗС Ізраїлю Хаїм Шахам.

Сам Мелендес зізнався журналістам, що старий обліковий запис приносив йому певні незручності.

"Я практично там не з`являвся, оскільки щодня мені приходили десятки послань від людей, які вважали, що моя сторіночка належить державі Ізраїль", - сказав Мелендес американській газеті The New York Times.