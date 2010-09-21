Єврокомісія пропонує 5-річну програму доступу до швидкісного Інтернету

Єврокомісія пропонує заходи для збільшення доступу до швидкісного Інтернету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила на брифінгу комісар ЄС з питань Цифрового порядку денного Нєєлі КРУС.

«Швидкий широкополосний доступ – це цифровий кисень, важливий для європейського процвітання і благополуччя», - заявила комісар.

За її словами, Єврокомісія сьогодні схвалила пакет законодавчих актів, що складається з Комюніке для Ради ЄС і Європарламенту, проекту Директиви ЄС, а також рекомендацій.

Рекомендації, зокрема, встановлюють загальний підхід до забезпечення доступу до широкополосного Інтернету, який, зокрема, передбачає вимоги до національних регуляторів телекоммунікацій забезпечити належний баланс між необхідністю сприяти інвестиціям і забезпеченню конкуренції.

Проект Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС передбачає створення 5-річної програми зі сприяння ефективному управлінню радіочастотами, зокрема, забезпечення достатньої кількості вільного спектру до 2013 року для широкополосного Інтернету.

У комюніке містяться пропозиції зі сприяння надходженню публічних та приватних інвестицій в розвиток широкополосного Інтернету.

За даними прес-служби Єврокомісії, на сьогодні ЄС має найвищий в світі рівень доступу до широкополосного Інтернету – 24,8%. В той же час, мережі ЄС потребують подальшого розвитку. Так, на сьогодні лише 1% європейців мають доступ до високошвидкісного оптоволоконного Інтернету, тоді як в Японії цей показник становить 12%, в Південній Кореї – 15%.

ЄС має намір добитися до 2013 року підключення всіх європейців до широкополосного Інтернету, а до 2020 року – до високошвидкісного широкополосного Інтернету зі швидкістю 30 мегабіт в секунду, при цьому з можливістю, як мінімум для половини європейців мати доступ зі швидкістю 100 мегабіт в секунду.