Apple купила розробника ПЗ для розпізнання облич
05:23, 22 вересня 2010Наука та IT
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Ціна питання - 29 млн. доларів
Компанія Apple придбала шведську фірму Polar Rose, яка розробляє рішення для розпізнавання облич для смартфонів, веб-сервісів та інших додатків, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на TechCrunch. Рішення Polar Rose можуть бути використані для розширення функціонала мобільних пристроїв Apple.
За інформацією видання, сума угоди склала 29 мільйонів доларів, проте ця цифра офіційно не була підтверджена.
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