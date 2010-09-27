США запровадять нові правила доступу до інтернету

Адміністрація США розробляє нові правила регулювання доступу до інтернету, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на New York Times.

Як випливає із статті, правоохоронні органи США стикаються з дедалі більшими труднощами при стеженні за підозрюваними злочинцями і терористами, оскільки ті частіше користуються онлайновим, а не телефонним зв`язком.

За інформацією газети, Білий дім має намір подати законопроект до Конгресу на початку майбутнього року.