США запровадять нові правила доступу до інтернету
22:54, 27 вересня 2010Наука та IT
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Бо не знайдеш потім нікого
Адміністрація США розробляє нові правила регулювання доступу до інтернету, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на New York Times.
Як випливає із статті, правоохоронні органи США стикаються з дедалі більшими труднощами при стеженні за підозрюваними злочинцями і терористами, оскільки ті частіше користуються онлайновим, а не телефонним зв`язком.
За інформацією газети, Білий дім має намір подати законопроект до Конгресу на початку майбутнього року.
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