Україна та Росія обговорять співпрацю в космосі

Зустріч представників космічних відомств України і РФ відбудеться 13-14 жовтня в Євпаторії. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на генерального директора Національного космічного агентства України (НКАУ) Юрія Алексєєва. За його словами, російську делегацію очолить глава Роскосмосу Анатолій Пермінов.

Сторони обговорять весь спектр спільних проектів, зокрема перспективних. Йтиметься про співпрацю у використанні системи супутникової навігації ГЛОНАСС. Не виключено, що будуть згадані проект "Радіоастрон", питання залучення радіотелескопу РТ-70 Національного центру управління та випробування космічних засобів (Євпаторія) до російських і міжнародних програм, спільні експерименти на МКС.