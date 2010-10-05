Кому дістанеться Нобелівська премія з фізики?

Шведська королівська академія наук назве сьогодні лауреата Нобелівської премії з фізики за 2010 рік, передає ІТАР-ТАСС.

Минулого року нагороду отримали "батьки волоконної оптики і перетворення зображення на "цифру" - американський вчений китайського походження Чарльз КАО, канадець Уїллард БОЙЛ і американець Джордж СМІТ.

Імена лауреатів премії завжди тримаються у таємниці. Вони самі дізнаються про нагородження вже після офіційного оголошення.

Цього року оглядачі наукових відділів ЗМІ пророкуватимуть премію одному з кількох відкриттів. Перше - доказ парадоксу Ейнштейна-Подольського-Розена і експеримент з вивчення взаємодії розташованих далеко одна від одної в електромагнітному полі частинок французького фізика Алана АСПЕ, який може розділити нагороду з німецьким ученим Хуаном Ігнасіо СІРАКОМ і австрійцем Петером ЗОЛЛЕРОМ, які придумали і реалізували схему квантового комп`ютера з іонною пасткою.

Друге – створення найтоншого у світі матеріалу, графена, вихованцями російської наукової школи Андре ГЕЙМОМ і Костянтином НОВОСЕЛОВИМ, які працюють у Великобританії, а також японцем Суміо ЛІДЗІМА.