Україна посіла 3-тє місце на чемпіонаті світу з комп'ютерних ігор

На X чемпіонаті світу з комп`ютерних ігор World Cyber Games (WCG), що завершився в Лос-Анджелесі, Україна посіла третє місце, завоювавши одну золоту медаль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всесвітнього партнера WCG - компанії Samsung Electronics.

За підсумками змагань найбільша кількість медалей дісталася геймерам з Південної Кореї - 3 золоті, 2 срібні і 3 бронзові. Команди Бразилії, Великої Британії та Німеччини розділили друге місце, завоювавши по 1 золотій і 1 срібній медалі. Третіми у загальному заліку стали Україна, Австралія, Швеція і США, кожна з яких завоювала по 1 золотій медалі.

Ювілейний Гранд-фінал WCG підтвердив свою репутацію однієї з наймасштабніших і видовищних подій у світі кіберспорту. 32 тис. глядачів відвідали ігри в Convention Center, а десятки мільйонів спостерігали за турніром у прямому ефірі за допомогою веб-трансляцій на сайтах live.wcg.com і www.ign.com. Крім того, у восьми країнах, серед яких Росія, Німеччина і Китай, Гранд-фінал транслювався по телебаченню. Турнір відвідало також 400 представників ЗМІ. Вони спостерігали за змаганнями 450 гравців із 58 країн світу, які билися за призовий фонд у розмірі 250 тис. дол. та інші нагороди.

Довідка УНІАН. World Cyber Games - найпопулярніший і найпрестижніший у світі чемпіонат з комп`ютерних ігор і культурний фестиваль, покликаний просувати ідею гармонійного співіснування людей всього світу. Перший турнір WCG відбувся в 2001 році.