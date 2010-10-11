У Читі можна створити російський-китайський центр високих технологій

Керівництво виставкового центру "Забайкальський" в Читі має намір вкласти в його реконструкцію 200 мільйонів рублів, відбудувавши виставковий комплекс на 60 тисяч квадратних метрів з російський-китайським центром високих технологій, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби губернатора краю.

"Модернізацію заплановано на 2011-2015 роки. Рішенням міськдуми Чити вже визначено межі розширення території центру з тим, щоб загальна площа з часом склала 60 тисяч квадратних метрів", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, вже підготовлена вся документація, є архітектурно-планувальне обгрунтування. Триває пошук інвестора.

"Швидше за все, в ролі інвестора виступить та чи інша китайська компанія, яка якісно і в строк зможе здати весь комплекс, що складається з павільйону на 5 тисяч квадратних метрів, підземної парковки, відкритого експозиційного майданчика і бізнес-центру", - сказав представник прес-служби.