Facebook оновлює систему обміну повідомленнями

Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія модернізує систему обміну повідомленнями, але цей проект не зводиться до запуску власного сервісу електронної пошти, як повідомляють деякі ЗМІ.

Цукерберг заявив, що збирається об`єднати чотири основні типи обміну повідомленнями - sms, миттєві повідомлення, електронну пошту і чат.

«Правда, що люди зможуть мати адреси електронної пошти, що закінчуються на facebook.com, але це не електронна пошта, це система обробки електронної пошти», - наводить його слова Газета.ру з посиланням на кореспондента Бі-бі-сі в Сан-Франциско, де проходила прес-конференція.

Як пояснив Цукерберг, оновлення систему обміну повідомлення необхідне для того, щоб впоратися з дедалі більшою кількістю повідомлень, які користувачі відправляють щодня.

Але Цукерберг не хоче просто створювати систему електронної пошти, оскільки дослідження показали, що вона не дуже популярна серед користувачів.