По центру Києва їздили байкери у ванні (фото)

“Байкери”, що проїхалися Хрещатиком у мотованні, зробленій з моторолера, викликали подив і перехожих, і в міліції. Мототурист і власник ванни на колесах Роман Білик (на фото – за кермом) на своєму мийно-транспортному засобі збирається подолати маршрут Київ-Одеса-Київ.