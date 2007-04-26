По центру Києва їздили байкери у ванні (фото)

18:06, 26 квітня 2007
Наука та IT
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Транспортний засіб вирушить до Одеси і обратно

“Байкери”, що проїхалися Хрещатиком у мотованні, зробленій з моторолера, викликали подив і перехожих, і в міліції. Мототурист і власник ванни на колесах Роман Білик (на фото – за кермом) на своєму мийно-транспортному засобі збирається подолати маршрут Київ-Одеса-Київ.

“Що це і як воно їздить?” – перехожі не могли надивуватися “архімедовим” транспортом

Водія і пасажира двигунові моторолера, який рухає мотованну, тягнути важкувато. Але хлопці цим не дуже переймаються

“Задня передача” – звичайний довгий дрючок, яким “капітан” відштовхується від землі

“Ну що, махнем?” – що таке для бувалого ванно-мототуриста 100 кілометрів?
Фото Дмитра Стаховського
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