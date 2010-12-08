MasterCard заморозила перекази на рахунки WikiLeaks
08:08, 08 грудня 2010Наука та IT
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"До повного закінчення розслідування"
Ще одна міжнародна платіжна система - MasterCard заморозила перекази коштів на рахунки інтернет-проекту WikiLeaks у зв`язку з розслідуванням проти засновника проекту Джуліана Ассанджа, передає Associated Press. За заявою представників MasterCard, операції припинено "до повного закінчення розслідування діяльності WikiLeaks і прояснення ситуації".
Аналогічне оголошення про заморожування рахунків WikiLeaks раніше надійшло від системи Visa.
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