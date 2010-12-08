За блокування платежів WikiLeaks Visa може потрапити до суду

Ісландська фірма DataCell має намір подати до суду на виробника банківських карток Visa за те, що та заблокувала платежі для сайту WikiLeaks. Про це йдеться на сайті фірми, що спеціалізується на зберіганні фінансової інформації в інтернеті.

DataCell ще 7 грудня звернулася по роз`яснення до Visa і MasterCard, яка також заблокувала платежі на адресу WikiLeaks. У компанії наголошують, що намагатимуться відмінити рішення Visa і MasterCard, а також мають намір підтримати WikiLeaks всіма можливими способами.

У повідомленні DataCell наголошується, що блокування платежів - крок політичний. У компанії вважають, що Visa йде проти своїх клієнтів, які хочуть допомагати WikiLeaks.