WikiLeaks заявив про непричетність до хакерських атак

Адміністрація сайту WikiLeaks заявила, що не пов`язана з хакерськими атаками. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на заяву представника WikiLeaks Кристина Храфнссона.

За його словами, хакери, що атакували сайти компаній, які відмовилися співробітничати з порталом, не спілкувалися із співробітниками WikiLeaks. Ряд фінансових організацій на початку грудня відмовилися переводити гроші на рахунки WikiLeaks, діяльність якого фінансується за рахунок добровільних пожертв. 4 грудня аккаунт порталу заблокував PayPal, а 7 грудня платежі припинили проводити Visa і Mastercard.

Атаки груп хакерів, крім цих систем, зазнали сайти банку Swiss Post Office Bank і шведської прокуратури. Операція дістала назву "Розплата".

"Нашою метою стали сайти, які "прогинаються" під тиском уряди", - заявив в інтерв`ю ВВС News один з хакерів. За його словами, підтримка Ассанжа є особливо важливою, оскільки WikiLeaks "перестали бути просто сайтом витоків і перетворилися на поле битви громадян проти влади".