Прихильники Wikileaks блокували сайти уряду Зімбабве

Кібер-активісти неформальної організації Anonymous заявляють, що вони блокували всі урядові сайти Зімбабве у зв`язку з тим, що дружина президента цієї країни подала до суду проти місцевої газети, яка оприлюднила документ Wikileaks, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

У статті йшлося про нелегальну торгівлю алмазами, контрольовану Грейс Мугабе. Перша леді Зімбабве виграла судовий процес, відсудивши у видання $15 млн.

«Ми атакували Мугабе і його режим за утиски вільної преси та загрози кримінальним переслідуванням тим, хто наважиться надрукувати документи Wikileaks.

Сайт уряду Зімбабве був недоступний у четвер, а на сайті міністерства фінансів відображалося повідомлення «сайт на реконструкції».