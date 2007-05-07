343-сильна BMW M1 з`явиться в 2008 році (фото)

Дебют наймогутнішої модифікації BMW 1-Series, яку планується побудувати на базі однойменного купе, повинен відбутися вже у середині майбутнього року. Про це з посиланням на джерела в компанії BMW повідомляє британське видання Car. Новий автомобіль одержить назву BMW M1, і випускатиметься як у версії з кузовом "купе", так і у відкритому варіанті.

За попередніми даними, майбутня новинка одержить 343-сильну рядну "шістку", запозичену у BMW M3 попереднього покоління. З нею компактна "копійка" зможе прискорюватися до ста кілометрів на годину за 5,2 секунди, а її максимальна швидкість буде традиційно обмежена на відмітці в 250 кілометрів на годину.

Конкурентами найшвидшої "копійки" BMW стануть майбутні VW Golf R36, який одержить 300-сильний V6 об`ємом 3,6 літра, а також Porsche Cayman S.

Лента.ру