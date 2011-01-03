Китай забезпечить себе ураном на три тисячі років

Китайські науковці заявляють, що їх нове відкриття допоможе забезпечити ураном атомні електростанції країни на три тисячі років.

За повідомленням державного телебачення, дослідники відкрили процес, який дозволяє переробляти відпрацьоване ядерне паливо.

Наявних запасів урану в Китаї вистачить, за оцінками, лише на 50 років.

За словами кореспондента Бі-бі-сі в Пекіні, інші країни вже мають схожі технології (зокрема Індія, Британія, Франція), але вони можуть виявитися особливо важливими для Китаю, який прагне скоротити залежність від вугілля.