Forbes назвав найкращі відкриті автомобілі (фото)
У списку - 10 машин
Американський журнал Forbes склав список найкращих відкритих автомобілів. Моделі були оцінені у декількох номінаціях. До списку увійшли не тільки останні новинки ринку, але і автомобілі, виробництво яких було почате вже давно. Повністю список кращих відкритих моделей виглядає так:
· Найкращі відкриті машини - Aston Martin DB9 Volante і Ferrari F430 Spider (на фото)
· Найкращий новий відкритий автомобіль - Cadillac XLR-V
· Найкращі класичні відкриті автомобілі - Chevrolet Corvette і Porsche 911 Carrera Cabriolet
· Найпотужніша відкрита модель - Dodge Viper SRT-10
· Найкращий японський родстер - Honda S2000
· Найефектніший відкритий автомобіль - Lamborghini Murcielago Roadster
· Найспартанськіший відкритий автомобіль - Lotus Elise
· Найкращий відкритий автомобіль початкового цінового рівня - Mazda MX-5 Miata
· Найкращий німецький родстер - Mercedes-Benz SL65 AMG
· Найкраща відкрита машина для нонконформістів - Panoz Esperante
На думку укладачів списку, в ньому не вистачає кабріолета марки Rolls-Royce, проте виробництво нової моделі на базі седана Phantom ще не почалося.