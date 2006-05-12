Forbes назвав найкращі відкриті автомобілі (фото)

Американський журнал Forbes склав список найкращих відкритих автомобілів. Моделі були оцінені у декількох номінаціях. До списку увійшли не тільки останні новинки ринку, але і автомобілі, виробництво яких було почате вже давно. Повністю список кращих відкритих моделей виглядає так:

· Найкращі відкриті машини - Aston Martin DB9 Volante і Ferrari F430 Spider (на фото)

· Найкращий новий відкритий автомобіль - Cadillac XLR-V

· Найкращі класичні відкриті автомобілі - Chevrolet Corvette і Porsche 911 Carrera Cabriolet

· Найпотужніша відкрита модель - Dodge Viper SRT-10

· Найкращий японський родстер - Honda S2000

· Найефектніший відкритий автомобіль - Lamborghini Murcielago Roadster

· Найспартанськіший відкритий автомобіль - Lotus Elise

· Найкращий відкритий автомобіль початкового цінового рівня - Mazda MX-5 Miata

· Найкращий німецький родстер - Mercedes-Benz SL65 AMG

· Найкраща відкрита машина для нонконформістів - Panoz Esperante

На думку укладачів списку, в ньому не вистачає кабріолета марки Rolls-Royce, проте виробництво нової моделі на базі седана Phantom ще не почалося.

Лєнта.ру