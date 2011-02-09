Держдепартамент США завів мікроблог арабською мовою

Державний департамент США завів арабську версію мікроблогу на сервісі Twitter, повідомляє Associated Press.

Новий твіттер-аккаунт американського зовнішньополітичного відомства називається USAbilAraby, що розшифровується як "США арабською". Перше повідомлення в ньому були залишені вранці 9 лютого. У ньому Держдеп зазначив "історичну" важливість соціальних мереж в арабському світі. Два повідомлення від радника держсекретаря Хілларі клінтон по інноваціях Аліка Росса стосуються позиції адміністрації США з єгипетського питання зазначає Лента.ру.

Поки арабський мікроблог Держдепу налічує 182 передплатники. У свою чергу серед мікроблогів, на які підписаний USAbilAraby є, наприклад, аккаунт генконсульства США в Єрусалимі.

Державний департамент уже має два мікроблоги на Twitter. DipNote був заведений першим і нині вже не оновлюється. На зміну йому прийшов StateDept, який нині є офіційним твіттером Держдепу США.